105. Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını, Quick-Step Floors takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun Carcassonne ile Bagneres-de-Luchon arasındaki 218 kilometrelik 16. etabında ilginç bir olay yaşandı.

Bir grup çiftçinin protesto amacıyla yola saman yığınlarını atması yüzünden 29. kilometrede yarış, yaklaşık 15 dakika durdu. Polis, olaya biber gazıyla müdahale etti. Birçok bisikletçi gazdan etkilendi.

Quick-Step Floors takımından Julian Alaphilippe, 5 saat 13 dakika 22 saniyelik derecesiyle etabı ilk sırada bitirdi.

Sky takımının Büyük Britanyalı bisikletçisi Geraint Thomas ise en yakın takipçisinin 1 dakika 39 saniye önünde genel klasmandaki liderliğini korudu.

Turun 17. etabı, yarın Bagneres-de-Luchon ile Saint-Lary-Soulan Col du Portet arasındaki 65 kilometrelik parkurda yapılacak.

Fransa Bisiklet Turu, 29 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te koşulacak 21. etapla son bulacak.

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