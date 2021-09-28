Fransa'dan BMGK'nin genişletilmesine destek 0:00 / 0:00

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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, bir gazetecinin "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep) Tayyip Erdoğan'ın BM üyelerinin haklarını genişletmek için BMGK 5 daimi üyesini 'köşeye sıkıştırmak' amacıyla bir yol haritasının bulunduğunu açıkladı. Bu konuda Fransa ne düşünüyor?" sorusuna yazılı yanıt verdi.

"Fransa BMGK'nin genişletilmesini uzun zamandır destekliyor. Fransa, hem daimi hem geçici olmak üzere her iki kategoride BMGK'nin genişletilmesinden yana." ifadesini kullanan Mühll, bu bağlamda Fransa'nın Almanya, Brezilya, Hindistan ve Japonya'nın BMGK daimi üyeliği ile Afrika ülkelerinin daimi ve geçici üyeleri arasında varlığının artırılmasını desteklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Eylül'de ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde yaptığı açıklamada, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabında BM'nin, özellikle de Güvenlik Konseyinin kapsamlı bir reforma ihtiyacı olduğu yönündeki görüşünü dile getirdiğini söylemişti.

Afrika ülkelerinin BM Güvenlik Konseyinde daimi üyelik şansına sahip olması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Bunu başarabildiğimiz zaman dünyadaki tüm devletlere gerçekten bir hak teslim edilmiş olur. Aksi takdirde, böyle bir dünya, yaşanılır bir dünya değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, reformun, öncelikli olarak Güvenlik Konseyinin veto yetkisinin kaldırılmasından başlaması gerektiğini önerdiği hatırlatılarak, "Diğer üyeleri bir araya getirip bu yönde bir uzlaşı sağlamak için siz bir adım atacak mısınız?" şeklindeki soru üzerine, "O radikal adımı zaten orada söylüyorum. Nedir o radikal adım? Bu konuda, 5 daimi üye dışındaki 189 ülkenin tamamı eğer kararlı adım atacak olursa o zaman biz bu daimi üyeleri köşeye sıkıştıracağız. Bu daimi üyeleri köşeye sıkıştırmak için bunun bir yol haritası var. Bu yol haritası nedir? Bu konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna yazılı dayatmalarla ve dünyada yoğun bir kovalamacayla, icabında olağanüstü genel kurul toplamak suretiyle bazı adımları atma şansını yakalayabiliriz." yanıtını vermişti.