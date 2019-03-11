Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, "Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika’nın 5. dönem adaylığını geri çektiğini ve Cezayir siyasi sisteminde yenilik yapmak için adımlar atacağını açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre Bakan Le Drian, ülkesinin Cezayir halkının isteklerine cevap verebilecek yeni bir dinamiğin hızlı şekilde oluşmasını istediğini kaydetti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini açıklamıştı.

Ahmed Uyahya başkanlığındaki mevcut hükümeti de fesheden Buteflika, diyalog konferansı düzenlenmesi yönünde karar almıştı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden olmuştu.