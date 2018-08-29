Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot, 'küresel ısınma ve çevreyle ilgili tehditlerle mücadele konusunda yaşadığı hayal kırıklığı' nedeniyle radyo canlı yayınında istifa etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da kararı radyodan öğrendi.
29.08.2018 - 10:22 | Güncelleme:
Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot, 'küresel ısınma ve çevreyle ilgili tehditlerle mücadele konusunda yaşadığı hayal kırıklığı' nedeniyle radyo canlı yayınında istifasını açıkladı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da kararı radyodan öğrendi.
Bu konuda hükümet içinde kendisini 'yalnız hissettiğini' belirten Hulot, karısının da bu kararından haberi olmadığını söyledi.
Hulot, yayında "Hayatımın en zorlu kararını alıyorum ve hükümetten ayrılıyorum" dedi.
Eski bir televizyon sunucusu ve çevre aktivisti olan Hulot, kendisini ikna etmeye çalışacaklarını düşündüğü için istifa fikrini Macron ve Başbakan Edouard Philippe'e açmadığını belirtti.
Gözlemciler, ülkede sevilen bir kişi olan Hulot'un istifasının halk desteği giderek azalan Macron'a büyük bir darbe olduğuna dikkat çekiyor.
Hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, kararı üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Daha ilk yılında pekçok başarı elde etmesine rağmen neden istifa ettiğini anlamıyorum" dedi.
Av kararına tepki
Fransa Hükümeti dün, avlanmaya yönelik sınırlamaları azaltma kararı almıştı.
Hulot bu kararla, 'ülkedeki lobi gruplarının varlığının farkına vardığını' söyledi. Nicolas Hulot ayrıca, küresel ısınmayla mücadelenin hükümetin öncelikler listesinin en altında olduğunu savundu, "İstifamın bir uyarı ve seferberlik çağrısı olarak değerlendirilmesini umuyorum" diye konuştu.
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Fransa Çevre Bakanı canlı yayında istifa etti/fransa-cevre-bakani-canli-yayinda-istifa-etti-21207702120770
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