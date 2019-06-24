Fransa çeyrek finalde!

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Brezilya'yı uzatmalar sonunda 2-1 yenen Fransa, çeyrek finale yükseldi.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, Fransa ile Brezilya karşılaştı.
Le Havre kentindeki Okyanus Stadı'nda oynanan müsabakanın normal süresi, Fransa'dan Gauvin'in
52 ve Brezilya'dan Thaisa'nın 63. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlandı ve uzatmalara gidildi.
Seyircisi önünde oynadığı maçı, Henry'nin 107. dakikada kaydettiği golle kazanan Fransa, çeyrek finale çıktı.
İNGİLTERE NORVEÇ'İN RAKİBİ OLDU
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Kamerun'u 3-0 yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında İngiltere ile Kamerun karşılaştı.
İngiltere, Houghton'ın 14, White'ın 45+4 ve Greenwood'un 58. dakikadaki golleriyle Valenciennes yerel idaresindeki Hainaut Stadı'nda oynanan müsabakayı 3-0 kazandı.
Böylece Norveç'in çeyrek finaldeki rakibi İngiltere oldu.
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