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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u taşıyan özel uçak Irak’ın başkenti Bağdat’taki Bağdat Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Irak'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bağdat’ta Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşecek.

Dün Lübnan’da, Irak ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Macron, Irak'ın egemenliğini desteklemek için Birleşmiş Milletler (BM) ile başlatacağı girişim çerçevesinde Irak’ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Irak cezaevlerindeki terör örgütü DEAŞ üyesi Fransızların akıbetine ilişkin ise Macron, "Yurtdışında savaşmak için özgürce karar alıp egemen bir ülkede terörle suçlananlar bu devlette yargılanmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

LÜBNAN ZİYARETİNİ LÜBNANLI YÖNETİCİLERE TEHDİTKAR SÖZLERLE SONLANDIRDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanı'ındaki patlamadan sonra ülkeye gerçekleştirdiği ikinci ziyaretini sonlandırırken Lübnanlı yöneticilere tehditkar sözlerde bulundu.

Macron, Lübnan'ın 100. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle geldiği Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni hükümetin 15 gün içinde kurularak mali ve ekonomik reformlara başlayabileceğini söyledi.

Lübnanlı siyasilerin yeni hükümetin kısa sürede kurulmasından yana olduklarına işaret eden Macron, talimat veren bir dille "Ben de ısrarla siyasi yetkililerin bağlı kalacakları şekilde 15 günü geçmeyen bir süre zarfında hükümeti kurmaları talebinde bulundum." dedi.

Lübnan hükümetinin 8 hafta gibi bir sürede vaatlerini yerine getirebileceğini dile getiren Macron, tehditkar bir ses tonuyla şunları kaydetti:

"Yetkililer ekim ayının sonuna kadar bir ilerleme kaydetmezse sonuçları ve cezaları üstleniriz. Lübnan makamları bir şey yapmazsa uluslararası toplumun mali yardımlarının önü açılmayacaktır."

Yetkililerin kendisine, finans ve enerji sektörlerinin yanı sıra Merkez Bankası'nın hesaplarına yönelik mali denetim ve yasa dışı ticaretle ilgili reformları hayata geçirme taahhüdünde bulunduğunu söyleyen Macron, uluslararası toplumun Lübnan'daki reformlar için mali destek sağlayacağını umduğunu aktardı.

Macron, Lübnanlı makamların yolsuzluğa bulaşmaları halinde yaptırımlara başvurabileceklerine işaret etti.

Macron, bir gazetecinin "Siz, silahlı ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak görülen Hizbullah'ı siyasi bir parti olarak gördüğünüzü söylüyorsunuz. Fransa'da silahlı bir örgüte yaklaşımınız böyle mi olur?" şeklindeki sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"Ben, Hizbullah'ın terörist yapısından değil, siyasi ve parlamentodaki yapısından söz ediyorum. Hizbullah'ı kınayabilir ve silahsızlandırılması gerektiğini söyleyebilirim. Ama Hizbullah'ın Lübnan Parlamentosu'nda yer alan siyasi bir güç olduğu açıktır."

İki günlük ziyareti kapsamında Lübnanlı yetkililerle ayrı ayrı ve toplu görüşme gerçekleştiren Macron, Lübnan'ın ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a geçeceği bilgisini paylaştı.

MACRON'UN PATLAMADAN SONRA LÜBNAN'A İKİNCİ ZİYARETİ

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle yaşanan felaketin ardından Lübnan'a ikinci ziyaretini gerçekleştiren Macron, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından karşılanmıştı.

Macron, burada basına yaptığı açıklamada, patlamanın ardından Lübnan için toplanan insani yardımları teyit etmek üzere ülkeye geldiğini belirtmişti.

Söz konusu patlamanın ardından istifa eden hükümetin yerine kurulacak yeni kabineye de değinen Macron, Lübnan'ı kurtaracak ve yolsuzlukla mücadelenin yanı sıra reformları hayata geçirecek bir hükümetin kurulacağından emin olduğunu dile getirmişti.