Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e çağrı: Refah'a saldırılar durmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'e bir kez daha Refah'a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Meseberg kentinde düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Refah'taki durumu "dehşet verici" olarak nitelendirerek ateşkes çağrısında bulunan Macron, "İsrail Refah'taki askeri operasyonları durdurulmalıdır." dedi.

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Fransa olarak her zaman bölgenin istikrarı için Filistin ve İsrail devletlerinden oluşacak iki devletli çözüm modelinden yana olduklarını hatırlatan Macron, "Biz her zaman Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olabilmeleri istedik. Temel olarak iki devletli çözümden yana olduk. Fransa'nın bu konuda bir tabusu yok ve ben de bir Filistin devletini tanımaya hazırım ancak mesele şu ki bu tanıma, uygun bir zamanda gerçekleşmelidir." diye konuştu.

REKLAM Macron, İsrail'in kendisini savunma hakkına sahip olduğunu ancak bunun uluslararası ve insani hukuka saygı gösterilerek yapılması gerektiğini vurguladı. MACRON, UKRAYNA'YA DA DEĞİNDİ Ukrayna - Rusya savaşına da değinen Macron, Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılması konusunda gelecek hafta bir plan sunmayı düşündüğünü söyledi. Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Normandiya Çıkarması'nın yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma gününe katılacağını ve orada bir açıklama yapacaklarını ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'nın Batı silahlarıyla ülkeden, Rusya'daki askeri mevzilere saldırması için yetki vermek istediğini de açıkladı.

Macron, "(Ukrayna'nın) Rusya'ya (topraklarına) saldırmalarına izin vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ukrayna'ya ateşlenen füzelerin bulunduğu askeri alanlar ve temelde Ukrayna'nın saldırıya uğradığı askeri bölgeler için." dedi. Macron buna gerekçe olarak Ukrayna'nın doğusundaki cephe hatlarının olduğu bir haritayı göstererek, "Ukrayna toprakları fiilen saldırıya uğruyor. Rusya'da bulunan üslerden fiilen saldırıya uğradı. Ukraynalılara şehirlerini korumaları gerektiğini nasıl açıklayacaksınız? Eğer onlara füzelerin ateşlendiği noktaya ulaşmamalısınız derseniz o zaman temelde şunu söylemiş olursunuz size silah sağlayacağız ama siz de kendinizi savunmayın." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM Fransa Cumhurbaşkanı ancak Rusya'daki diğer hedeflerin, sivillerin ya da diğer askeri hedeflerin vurulmasına izin verilmeyeceğini söyledi. SCHOLZ, ULUSLARARASI HUKUKA SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTEDİ Orta Doğu'daki durumu büyük endişeyle takip ettiklerini belirten Scholz ise hala Hamas'ın elinde 100’ün üzerinde esir bulunduğunu, İsrail'in şehirlerine füze atıldığını ve İsraillilerin güvende olmadığını savundu. Almanya Başbakanı Scholz, Hamas'tan derhal tüm esirleri serbest bırakmasını ve uzun süreli ateşkesi kabul etmesini istediklerini belirterek, arabuluculuk yapan Katar, Mısır ve ABD ile yakın temas halinde olduklarını ve bu ülkelere çabalarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Taraflar arasında anlaşmaya varılmasının geciktiğine işaret eden Scholz, "Şunu da açıkça söyleyeyim; İsrail, eylemlerinde uluslararası hukuka saygı göstermeli. (İsrail) Gazze'de acı çeken halka insani yardımın ulaşmasını sağlamalı. Gerekli yardım ulaşmasını sağlamak İsrail hükümetinin sorumluluğundadır." şeklinde konuştu. REKLAM "TRAJİK OLAY" Başbakan Scholz, İsrail'in 26 Mayıs'ta Gazze’de yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kampa yapılan saldırısına işaret ederek, "Refah'ta trajik bir olayın haberini aldık. Bir mülteci kampı bombalandı. Pek çok masum insan öldürüldü. Başbakan (Binyamin) Netanyahu olayla ilgili soruşturma başlatacağını duyurdu. Bu gerekli olduğu kadar da önemlidir.” ifadesini kullandı.

Bu olayın, diğer birçok ülke gibi Almanya'nın da Refah'ta geniş çaplı kara saldırısına neden defalarca karşı çıktığını bir kez daha gözler önüne serdiğini aktaran Scholz, "Çünkü orada siviller için yeterli koruma sağlanamaz. Bu olay bunu çok dehşet verici şekilde gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. İsrail'i Refah'a yönelik büyük çaplı saldırı yapmaması için sürekli uyardıklarını kaydeden Başbakan Scholz, "Çünkü orada bulunan çok sayıda insan ve inanılmaz sayıda mülteci göz önüne alındığında, sorumsuzca sivil kayıplara yol açmayacak herhangi bir senaryo, herhangi bir askeri faaliyet şekli düşünemiyoruz." dedi.

Gazze'ye günde 500 tırla yeteri derecede temel ihtiyaçların ulaşması gerektiğine işaret eden Scholz, bunun İsrail’in sorumluluğunda olduğunu yineledi. REKLAM İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MESAJI İki devletli perspektifin mümkün olması gerektiğini vurgulayan Scholz, burada umudun önemli olduğunu, umudun Avrupa'da neler başardığının görüldüğünü anlattı. Scholz, Almanya'nın başlattığı bir savaştan sonra Almanya ile Fransa'nın dost olduklarına dikkati çekerek, "Almanların Fransa'da da yaptığı tüm bu yıkımdan sonra, gelişen ve iyileşen bir dostluk mümkün oldu." dedi. Belki bunun Orta Doğu'ya, "iki devletin, İsrail ve Filistin devletinin birlikte, barışçıl ve dostane bir geleceğinin mümkün olacağını söylemek için bir tecrübe olacağını" savunan Scholz, "Korkunç bir savaştan kısa bir süre sonra bile bu mümkün. Biz bunu kanıtladık." diye konuştu.

Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede de bulunan Scholz, Ukrayna'nın savunmasını sağlayabilmesi ve böylece tüm Avrupa'nın güvenliğini daha da artırabilmesi için milyarlarca dolarlık ek finansmana erişimini sağlamak istediklerini belirtti. Scholz, Rusya Merkez Bankasının dondurulmuş varlıklarından elde edilen faiz gelirinin nasıl kullanılabileceğinin de incelendiğini aktardı. Scholz, Ukrayna'nın Batılı ülkelerin verdiği silahları Rusya topraklarında kullanılması konusunda da Ukrayna'nın saldırıya uğradığını ve kendisini savunması gerektiğini ifade etti.