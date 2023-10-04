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        Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Finlandiya Başbakanı Orpo ile görüştü - Dünya haberleri

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Finlandiya Başbakanı Orpo ile görüştü

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo başkent Paris'te bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 22:54 Güncelleme: 04.10.2023 - 22:54
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        Macron, Finlandiya Başbakanı ile görüştü
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        Elysee Sarayı'nda görüşen Macron ve Orpo, ortak basın toplantısı düzenledi.

        Macron, Orpo'yu ilk kez Paris'te ağırlamaktan ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Fransa Cumhurbaşkanı, Orpo ile yarın İspanya'da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) toplantısında, Ukrayna'ya destek, Avrupa savunma sanayisinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve enerji gibi konuları görüşeceklerini belirtti.

        Orpo, ülkesinin, Fransa ile Avrupa Birliği (AB) ve NATO bünyesinde iyi bir işbirliğine sahip olduğunu kaydetti.

        Daha güçlü ve aktif bir Avrupa'ya ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Orpo, AB'nin askeri kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

        Orpo, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

        Macron'la görüşmesinden önce Orpo, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ile bir araya gelmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Fransa
        #Emmanuel Macron
        #finlandiya
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