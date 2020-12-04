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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 Aralık'ta başkent Paris'e ziyaret gerçekleştirecek Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'te Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşecek
AA

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin Paris'i ziyaret edeceği belirtildi.

Macron'un 7 Aralık'ta Elysee Sarayı'nda Sisi ile görüşeceği ifade edilen açıklamada, görüşmede Orta Doğu bölgesindeki krizler, Libya, Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu ziyaretin Paris ile Kahire arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi amaçladığı aktarıldı.

Mısır'ın Orta Doğu'nun istikrarı için stratejik ve önemli ortak olduğu ifade edilen açıklamada, Sisi'nin Paris ziyaretinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile de bir araya geleceği belirtildi.

Sisi, Ekim 2017'de Paris'i ziyaret etmiş, Macron da Ocak 2019'da Mısır'a giderek Sisi ile görüşmüştü.

Mısır, Fransa'nın en çok silah ve savaş uçağı satışı yaptığı ülkelerin başında geliyor.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International),İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW),İnsan Hakları Ligi (LDH) ve Mısır'daki bazı kuruluşların bulunduğu 18 uluslararası insan hakları örgütü, yaptığı ortak yazılı açıklamada, Macron'a Paris'e ziyaret gerçekleştirecek Sisi'ye "insan hakları ihlalleri" konusunda baskı yapması çağrısında bulunmuştu.

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