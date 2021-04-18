Reuters

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD merkezli haber kanalı CBS’ye verdiği röportajda, ‘‘Dünya güçlerinin Rusya’ya karşı açık kırmızı çizgiler belirlemesini ve yaptırımları düşünmesi’’ gerektiğini ifade etti.

Kırmızı çizgi politikasını uzun süredir söylemlerinde kullanan Macron, aynı röportajda, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arasında ara buluculuk yapmak istediğini söyleyerek, iki ülke arasında diyalog başlatmak istediğini de belirtti.

ABD-Rusya arasında hafta başında SolarWinds siber saldırısı ve diplomat krizini Ukrayna, Polonya ve Çekya'daki Rus diplomat krizi izlemiş, ABD hafta başında Rusya'ya karşı yaptırımlarını açıklamıştı. Rusya'dan da karşı yaptırım hamlesiyle büyüyen gerginliğin temelinde yine Ukrayna-Rusya ordusu arasındaki çatışmalar ve iki ülkenin Soğuk Savaş geçmişi oluşturuyor.