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Fransa, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandık başına gitti: 'Bir Trump anı yaşanabilir mi?'

Fransa'da seçmenler 12 cumhurbaşkanı arasından seçim yapmak için bugün sandık başına gitti. Anketlerde en önde giden altı adayın üçü sağcı, ikisi ise solcu.

Fransa, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandık başına gitti: 'Bir Trump anı yaşanabilir mi?'
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Fransa'da seçmenler 12 cumhurbaşkanı arasından seçim yapmak için bugün sandık başına gitti. Anketlerde en önde giden altı adayın üçü sağcı, ikisi ise solcu.

Oy verme işlemi ülke saati ile 8'de oy başladı.

Paris, Lyon gibi büyük şehirlerde saat akşam 8'e kadar da sandıklar açık olacak.-

49 milyon Fransa vatandaşının oy verme hakkı bulunuyor.

Ancak seçim bölgelerinden gelen haberler, öğle saatleri itibariyle 5 yıl önceki seçime göre daha az bir katılım olduğunu gösteriyor.

Seçim tarihinden bir gün önce yapılan Ipsos anketi ise halen seçmenlerin yüzde 37'sinin kararsız olduğunu ortaya koyuyordu.

Parisli seçmen Ourdia da seçim günü halen kime oy vereceğini bilmediğini söylüyor.

Ülkede geleneksel olarak ya solcu adaya ya da sağcı adaya oy verilirdi. Ancak Parisli bir finansçı, aşırı sağcı Le Pen'e mi yoksa, solcu Melenchon'a mı oy vereceğini bilmediğini söylüyor.

Seçimde mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen'in ismi öne çıkıyor.

BBC Avrupa muhabiri Nick Beake, Paris'ten hazırladığı haber paketinde, birçoklarının "Fransa'nın bir Trump anı, bir Brexit anı mı yaşamak üzere olduğu" sorusunu dile getirildiğini aktarıyor.

Beake, Le Pen'in olası cumhurbaşkanlığının birçokları için "siyasi bir deprem" anlamına geldiğini söylüyor.

Seçim ikinci tura kalırsa?

Seçim sonuçları Türkiye saati ile 9 gibi sandık çıkış anketlerinin açıklanması ile netleşmeye başlayacak.

- BBC

Beklendiği gibi hiçbir aday ilk turda yüzde 50'yi aşamazsa ikinci tur 24 Nisan'da yapılacak.

Emmanuel Macron altı aydan uzun bir süredir anketlerde açık ara önde görünüyordu.

Ancak son haftalarda Macron'un popülaritesi azalırken rakibi Marine Le Pen'inki tırmanışa geçti ve aradaki farkı kapattı.

Kamuoyu yoklamaları, seçim ikinci tura kalırsa ilk kez bir Le Pen zaferinin hata payı içinde olduğunu gösteriyor.

Anketlere göre Ukrayna dışında seçimi etkileyecek en büyük konular ekonomi, göç ve güvenlik.

Enerji fiyatları ve alışveriş sepetinin maliyetinin seçmenin oyu üzerinde asıl belirleyici olacağı öngörülüyor.

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