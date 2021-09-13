Polis kılığına girmişti: Macron'un koruması yargılanıyor 0:00 / 0:00

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görev süresindeki ilk büyük siyasi krizini tetikleyen ve polis kılığına girerek göstericilere şiddet uygulayan eski koruması, olaydan yaklaşık altı hafta sonra görevden alınmıştı.

Polis kılığına giren ve polis kaskıyla göstericilere şiddet uygulayan Benalla’nın videosu ortaya çıkınca, olayın üzerinden uzun süre geçtikten sonra kovulmaması yönetime karşı eleştirilere neden oldu.

— Taha Bouhafs  (@T_Bouhafs) May 1, 2018

Ardından videonun doğruluğunun tespit edildiği bildirilmişti.

Emmanuel Macron ve Elysee Sarayı ekibi sert bir şekilde eleştirildi.

"Benalla olayı" olarak bilinen davaysa 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden aylar önce görülmüş olacak.

Eski koruma, “hata yaptığını kabul” ederken amacının sadece “polise yardım etmek” olduğunu ve üstüne “yasa dışı bir şey yapmadım” diyerek ekleme yaptı.

“Bir haydut olmadığını söyleyen” 30 yaşındaki Benalla, diplomatik pasaportları yasa dışı saklamak ve kullanmak suçlamasıyla da karşı karşıya.