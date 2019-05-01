Fransa'da sarı yeleklilerin ve sendikaların düzenlediği 1 Mayıs gösterilerinde 290 kişi gözaltına alındı.

Aylardır Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto eden sarı yelekliler ve sendikalar, 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde başta başkent Paris olmak üzere birçok şehirde sokağa çıktı.

Paris'te Montparnasse Meydanı'nda toplanan eylemcilerin arasına maskeli bir grubun karışmasıyla yürüyüş başlamadan gerginlik yaşandı. Polis, maskeli gruba biber gazıyla müdahale etti.

Göstericiler daha sonra İtalya Meydanı'na kadar yürürken, polis burada taş ve şişe atan göstericilere biber gazı ile karşılık verdi. Eylemin burada sona ermesi gerekirken tekrar yürüyüşe geçen eylemciler, 13'üncü bölgede bulunan Pitie Salpetriere Hastanesinin yakınlarında bir aracı ve bir banka şubesini ateşe vermeye çalıştı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösteride 288 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İşçi Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, çıkan şiddet olayları nedeniyle Paris'teki gösteriden ayrıldı.

Lyon'da yapılan eylemde polis, alışveriş merkezine saldıran eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Toulouse'daki gösteride çıkan olaylarda ise 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Besançon'da da 200 kadar sarı yelekli, kentteki bir karakola girmeye çalıştı.

Marsilya, Rouen, Montpellier, Bordeaux, Rennes, Nantes ve Grenoble gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre ülke genelindeki gösterilere, 16 bini Paris'te olmak üzere 151 bin kişi katıldı. Paris'teki eylemde "Occurence" adlı kuruluşa göre 40 bin, CGT'ye göre ise 80 bin kişi yer aldı.

Paris'te 7 bin 400'den fazla polis görev yaptı.