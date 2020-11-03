Fransa'da 12 yaşındaki 2 öğrenci hakkında

AA

Strazburg Savcılığından yapılan açıklamada, dün kentteki bir okulda, öldürülen öğretmen Samuel Paty için düzenlenen anma töreninde 12 yaşlarındaki 2 öğrencinin katil zanlısına destek mesajı içeren ifadeler kullandığı iddia edildi.

Açıklamada, söz konusu 2 öğrenci hakkında terör propagandası yapmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan başka bir okuldaki 8 ve 9 yaşındaki 2 ilkokul öğrencisinin Paty'i anma töreninde uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle yetkililerce değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, dün France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, Paty için düzenlenen törenlere saygı duymayan öğrencilerin cezalandırılacağını söylemişti.

Fransa genelindeki okullarda dün öldürülen öğretmen için anma töreni düzenlenmiş ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştu.

Ülkede 16 Ekim'de öğretmen Samuel Paty, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine göstermesinin ardından öldürülmüştü.