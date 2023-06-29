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Fransa'da 15 yaş altı sosyal medya kullanımına veli izni şartı

Fransa Ulusal Meclisi, sosyal medyada nefretle mücadele kapsamında 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyayı kullanmalarını veli iznine tabi tutan tasarıyı oy birliğiyle kabul etti

Fransa'da 15 yaş altı sosyal medya kullanımına veli izni şartı
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AA

Fransa'da Ulusal Meclis, 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya platformlarına kaydolmasını ve kullanmasını veli iznine tabi tutan tasarıyı kabul etti.

Fransız milletvekilleri, sosyal medyada nefretle mücadele etmeyi amaçlayan yasa tasarısını 2. kez görüştü.

Oturumda oy birliğiyle kabul edilen tasarı, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kaydolması için velisinden izin almasını zorunlu kılıyor.

AA'nın haberine göre; platformların, kullanıcıların yaşını ve küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem kullanması gerekecek.

Kurallara uymayan platformlara, dünya genelindeki cirosunun yüzde 1'ine kadar para cezası verilebilecek.

Veliler, platformlardan, 15 yaşındaki çocuklarının sosyal medya hesaplarını askıya almasını talep edebilecek.

Tasarı, sosyal medya ve çevrim içi platformların, adli soruşturmalar kapsamında 10 günde elektronik içeriklerle ilgili yasal taleplere yanıt verme zorunluluğunu da kapsıyor. Platformlara tanınan bu süre, kişi veya mülke ciddi zarar riski bulunduğunda ise en fazla 8 saat.

Tasarı Fransız Parlamentosunun diğer kanadını oluşturan Senatoda yeniden görüşülecek.

Fransa'da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamentonun iki kanadı olan meclis ve senatonun aynı tasarı metnini onaylaması gerekiyor.

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