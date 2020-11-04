Fransa'da 2015'teki Charlie Hebdo saldırısı davası Kovid-19 engeline takıldı

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Franceinfo’nun haberine göre, Paris Adalet Sarayı'nda görülen 14 kişinin yargılandığı ve daha önce de Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen dava 3 şüphelinin test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle 16 Kasım'dan sonraya ertelendi.

Yargı kaynakları, Paris Özel Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Regis de Jorna’nın Cherlie Hebdo duruşması için önce 12 Kasım tarihini verdiğini ancak bu tarihte aynı salonda celpleri gönderilmiş başka bir davanın görülecek olması nedeniyle, duruşmanın o tarihte başlayamayacağını bildirdi.

Bu ek günler, Kovid-19 pozitif sanıkların sağlık durumunun takibine olanak sağlayacak.

Charlie Hebdo dergisinde, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı.

Paris'te 7 ve 9 Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine ile bir Yahudi marketine düzenlenen saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırganlardan 3'ü saldırılar sırasında polisin operasyonuyla öldürülürken saldırıları terör örgütü El-Kaide üstlenmişti. 3’ü gıyaben toplam 14 kişinin yargılandığı davada sanıklar için 10 yıldan müebbet hapse kadar cezalar talep ediliyor.