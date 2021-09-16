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Fransa'da Kovid-19 aşısı olmayan 3 bin kadar sağlık çalışanı açığa alındı

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, 3 bin kadar sağlık çalışanın zorunlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmadığı gerekçesiyle açığa alındığını açıkladı

Fransa'da 3 bin sağlık çalışanı açığa alındı - Haberler
Fransa'da 3 bin sağlık çalışanı açığa alındı
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AA

Veran, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, ülkede genelindeki 2,7 milyon sağlık çalışanının büyük bölümünün aşılandığını söyledi.

AA'da yer alan habere göre, Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 3 bin kadar sağlık çalışanının açığa alındığını ifade eden Veran, bunun geçici olduğunu, açığa alınan sağlık çalışanlarının büyük kısmının aşı olmaya karar verdiği bilgisini aldığını kaydetti.

Veran, aşı zorunluluğu nedeniyle onlarca sağlık çalışanının da istifa ettiğini belirtti.

Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamında sağlık çalışanları ile itfaiyecilerin 15 Eylül'e kadar aşı olmaları zorunlu hale gelmişti.

Uygulama kapsamında ayrıca 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarının tamamlandığının belgelenmesi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunun gösterilmesi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olunduğunun kanıtlanması gerekiyor.

Fransa genelinde uygulama, son 9 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto ediliyordu.

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