Fransa Adalet Bakanı'na yargılama kararı

Fransa'da Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin yasa dışı menfaat sağlamaktan Cumhuriyet Adalet Mahkemesince (CJR) yargılanacağı bildirildi.
Fransız basınındaki habere göre, CJR'nin soruşturma komitesi, Dupond-Moretti'nin yasa dışı menfaat sağlamaktan yargılanmasına karar verdi. İlk defa görevi başındaki bir bakan için böyle bir karar alındı.
Dupond-Moretti'nin avukatları, Komitenin bu kararını temyize taşıyacaklarını belirtti.
OLAY
Yolsuzlukla Mücadele Derneği (Anticor) ve 3 hakim sendikası, Dupond-Moretti'yi avukat olduğu dönemde kendini ya da müvekkillerini ilgilendiren davalara bakan hakimleri cezalandırmak için bakan olarak ayrıcalıklarını kullanmakla suçlayarak bakanları yargılama yetkisine sahip CJR'ye şikayet etmişti.
CJR'nin soruşturma komitesi, şikayeti haklı bularak Bakan Dupond-Moretti hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.
Dupond-Moretti, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de dahil olduğu "telekulak davası" ön soruşturmalarında görev alan 3 hakime karşı idari takip başlatmıştı.
Adalet Bakanı, Monaco'da sorgu hakimi olarak görev yaparken baskı gördüğünden şikayetçi olan Hakim Edouard Levrault hakkında idari soruşturma açmakla da itham edilmişti.
"Telekulak davası" soruşturmaları sırasında Dupond-Moretti dahil birçok avukatın telefon faturaları incelenmişti.
Bakan olmadan önce Hakim Levrault’un suçladığı polislerden birinin avukatlığını yapan Moretti, hakimin yöntemlerini eleştirmişti.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
- Bosna Hersek halkı Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini seçti
- Olena Zelenska'dan Emine Erdoğan'a yardım teşekkürü
- Dünya yeniden onu konuşuyor! Seri katil: Dahmer!
- Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'ya ziyarette bulunacak
- İngiltere Kralı 3. Charles, Mısır'daki iklim değişikliği zirvesine katılmayacak
YORUMLAR