Fransa'da askerler koronavirüsle mücadeleye katkı sunacak

AA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, askerlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın ile mücadelede halka ve kamu kurumlarına yardım ve katkıda bulunacağını bildirdi.

Ülkenin Mulhouse kentinde kurulan askeri hastaneyi maske takarak ziyaret eden Macron, burada yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadeleye katkı sunan sağlık personeli, polis, jandarma ve memurlara özel prim ödeneceğini söyledi.

Macron, salgının yol açtığı krizi atlattıktan sonra uzun süredir sorunların yaşandığı hastanelere yoğun yatırım yapılacağı sözünü verdi.

Cuma günü Elysee Sarayı'nda koronavirüse ilişkin toplantı düzenleyeceğini duyuran Macron, ülkede "Resilience" adı verilen operasyon kapsamında askerlerin salgınla mücadelede halka ve kamu kurumlarına yardım ve katkıda bulunacağını belirtti.

Ülkede salgından en çok etkilenen kentlerden biri Mulhouse'da hastanelerde yatak kapasitesi sorunu yaşanıyor. Bu nedenle de buradaki bazı hastalar tren ve askeri uçaklarla başka kentlerdeki hastanelere taşınmıştı.

Macron'un ziyaret ettiği askeri hastane, kentteki hastanelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Fransa'da paylaşılan son resmi verilere göre salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1331'e, vaka sayısı ise 25 bin 233'e yükselmişti.