Fransa'da aylardır sokaklarda kalan 600 göçmen ve evsiz Paris Valiliği önünde çadır kurdu

AA

Göçmenlere yardım derneği Utopia 56'dan yapılan açıklamada, dün gece Paris sokaklarında 15 çocuğun dernekler tarafından temin edilen çadırlarda uyuduğu, bunlardan bazılarının aylardır sokaklarda olduğu ifade edildi. Açıklamada, Afganistan, Fildişi Sahili, Eritre, Etiyopya, Fransa, Gine, Fas, Rusya ve Sudan gibi ülkelerden gelen evsiz göçmenlerin de olduğu 600 evsizin Paris ve Ile-de-France bölgesi valiliği önündeki Andre-Citroen parkında çadır kurduğu belirtildi.