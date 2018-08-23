Fransa'da bıçaklı saldırgan annesini ve kız kardeşini öldürdü, IŞİD olayı üstlendi

Fransa'nın başkenti Paris'in batısındaki Trappes'te bıçaklı bir saldırgan sokakta annesini ve kız kardeşini öldürüp üçüncü bir kişiyi de yaraladı.

Saldırgan, daha sonra kaçarak sığındığı evden çıkarken polis tarafından vurularak öldürüldü. Reuters'a konuşan bir polis, saldırganın evden çıkarken kendilerine doğru koşarak tehditler savurduğunu söyledi.

Bölgenin emniyet müdürlüğü Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Polis operasyonu sona erdi … saldırgan etkisiz hale getirildi ve öldü" dedi.

Saldırıyı IŞİD üstlendi ancak olayla ilgili bir kanıt göstermedi. IŞİD'in bu açıklaması, ölen kişilerin, saldırganın akrabası olduğunun öğrenilmesinden önce yapıldı.

Fransız BFM TV kanalı, saldırganın 'Allahü Ekber' diye bağırdığını aktardı ancak polis bu bilgiyi henüz doğrulamadı.

Fransız emniyetinden bir kaynak Reuters'a, "Saldırının nedeni ve saldırganın kimliği henüz bilinmiyor ve inceleme devam ediyor" dedi.

Ajansa konuşan bir yargı mensubu, olayla ilgili soruşturmaya henüz terörle mücadele biriminin dahil olmadığını söyledi.

Trabbes, Paris'in batısında varlıklı kesimin yaşadığı bölgede daha yoksul kalan bir semt. Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı semtten onlarca kişinin Suriye'ye gittiği biliniyor.

Dün gece yayınlanan ve IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye ait olduğu belirtilen ses kaydında, IŞİD destekçilerine birlik ve mücadele çağrısı yer alıyor ve 'Sabırla mücadeleyi sürdürenler müjdeli haberler alacaktır' deniyordu.

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