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Fransız belediye başkanı kar yağmasını "yasakladı" 0:00 / 0:00

AA

Ülkenin güneydoğusundaki Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde yer alan ve yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı kasabada kar yağışı nedeniyle yollar kapandı ve elektrik kesintisi meydana geldi.

Kasabanın Belediye Başkanı Chavent, kullanım dışı olan küreme aracının yerine yenisini almak ve elektrik arızasını onarmak için bütçeyi denkleştiremediği için son çare olarak "kasabaya karın yağmasını yasaklayan" kararname yayımladı.

"Bu kasaba topraklarına karın yağması yasaklandı" yazılı kararnamede ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Halkın bir kısmı karın soğuk, ıslak ve kaygan olmasından şikayet ediyor. Hükümet, belediyeleri finansal kaynaklarından mahrum etti. Kasabanın geleceği için önemli diğer yatırımlardan vazgeçmeden, eskiyen kar küreme aracının yerine yeni bir araca 150 bin avro yatırım yapmak zor. Her kar yağışında elektrik dağıtım şebekesi bozuluyor. Bu dağlık kasabaya yeni yerleşen ancak kendilerini Lyon kentinin merkezinde gibi düşünen bazı sakinlerin kışın yolların durumundan ve elektrik kesintisinden şikayetleri göz önüne alınarak bu karara varıldı."

Sorunlar nedeniyle çok sayıda şikayet telefonu ve e-mail aldığını açıklayan başkan Chavent, kararnamenin sembolik olduğunu, üst otoritelerin dikkatini çekmek için bunu yaptığını belirtti.

Fransa'da ağustosta bir başka belediye başkanı merkezi hükümetten yardım alamadığı için yine ilginç bir metoda başvurmuştu.

Aveyron'daki Onet-le-Chateau kasabasının belediye başkanı, devlet yardımlarının kesilmesine tepki olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 12 bin 500 nüfuslu kasabanın nüfusuna karşılık gelecek şekilde 12 bin 500 mektup göndermişti.