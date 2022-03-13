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Haberler Dünya Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a yumurtalı saldırı
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Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Zemmour yumurtalı saldırıya uğradı

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour gündem olmaya devam ediyor. Moissac kentine yaptığı ziyarette yumurtalı saldırıya uğradı.

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a yumurtalı saldırı
Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a yumurtalı saldırı
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AA / HABERTURK.COM

Fransız basınında paylaşılan görüntülere göre, Moissac'ta bir kişi, etrafında korumaların olduğu sırada aracından inen Zemmour'a yaklaşarak yumurtayı kafasında kırdı.

Saldırgan, güvenlik güçlerince hızlı şekilde yakalanarak karakola götürüldü.

Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Zemmour, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Şiddetin hangi tarafta olduğunu görüyoruz. Demokratik münazarayı kabul etmeyen insanlar var." dedi.

Zemmour, Moissac'ın, ulusal düzeyde yapacaklarının laboratuvarı olduğunu ifade etti.

Diğer yandan, Montauban Savcılığından yapılan açıklamada, saldırganın emekli çiftçi ve oğlunun engelli olduğu belirtildi.

Saldırganın bu eylemi, engelli çocukların okullarda eğitim görmemesi gerektiğini savunan Zemmour'a tepki göstermek için gerçekleştirdiğini belirttiği aktarılan açıklamada, saldırganın 14 Mart'ta hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

ZEMMOUR GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Zemmour daha önce, Arap-Müslüman ülkelerindeki çatışmalardan kaçanların aksine; Fransa ile bağları olan 'Hıristiyan' Ukraynalılara vize verilmesi gerektiğini söylemişti.

Fransa’da Viry-Chatillon Belediye Başkanı Jean-Marie Vilain, kentini Afganistan'a benzeten Zemmour’a “hakaret” davası açmıştı.

Zemmour’un adaylığını duyurduğu video da, izinsiz görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle YouTube’da erişime kapatıldı.

Son ankete göre Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda mevcut lider Macron yüzde 31 oy alırken, onu bir önceki seçimde de en büyük rakibi olan Le Pen yüzde 17.5'la takip ediyor. Zemmour ise yüzde 12.5 oyla üçüncü sırada.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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