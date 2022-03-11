Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour'dan tepki çeken ifadeler 0:00 / 0:00

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Fransa'nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, katıldığı TV programında, 'Arap-Müslüman sığınmacıların Fransa'ya kabul edilmemesi gerektiğini, ancak Ukraynalı sığınmacıların kabul edilebileceğini söyledi.

Zemmour'un bu yaklaşımının ardından şaşıran programın sunucusu, Zemmour'a, "Bu şu demek: Burada beyaz Hristiyan göçü var ve buna okeysiniz, ancak Arap Müslüman göçüne değilsiniz. Doğru mu? Bu kadar net mi?" sorusunu yöneltti.

Zemmour ise, "Kesinlikle" cevabını verdi. Spikerin, "Çektikleri acı aynı" çıkışının ardından ise, "Evet kesinlikle. İnsanlık da aynı. Hepimiz insanız. Ancak ben şunu soruyorum: Bu insanlar bize kültürel olarak uzak mı yoksa yakın mı? Şunu biliyoruz ki Arap Müslüman sığınmacıların kültürü bizden çok uzak. Avrupalı Hristiyanlarla ise çok daha yakın bağlarımız var" ifadelerini kullandı.

Son ankete göre Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda mevcut lider Macron yüzde 31 oy alırken, onu bir önceki seçimde de en büyük rakibi olan Le Pen yüzde 17.5'la takip ediyor. Zemmour ise yüzde 12.5 oyla üçüncü sırada.