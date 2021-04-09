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Fransa'da devlet adamlarını yetiştiren 75 yıllık kurum kapanıyor

Fransa'da çok sayıda "üst düzey" devlet yöneticisinin mezun olduğu 75 yıllık Ulusal Yönetim Okulunun (ENA) kapatılması kararı alındı.

Fransa'da devlet adamlarını yetiştiren 75 yıllık kurum kapanıyor
AA

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, ENA'nın mezunlarından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, okulun kapatılacağını ve yerini yeni kurulan Kamusal Hizmet Enstitüsüne (ISP) bırakacağını açıkladı.

Macron, basına kapalı ​​​​​​​olarak 600 "üst düzey" yöneticiyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede, 2018’de Sarı Yelekliler’e söz verildiği gibi ENA’nın kapatılacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, devlet yöneticisi yetiştiren ENA’nın yerini alacak ISP’de mükemmel yönetici eğitimi, seçimi ve tasnifi olacağını ifade etti.

Macron ayrıca Twitter hesabından yaptığı açıklamada da ISP’nin yerel ve uluslararası olarak akademik dünyaya ve araştırmaya daha açık olacağını aktardı.

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle tarafından 1945’te kurulan ve birçok kez reforme edilen ENA, Strazburg’da bulunuyor.

İkinci Dünya Savaşı sonrası, toplumun bütün kesimlerinden idari elitler yetiştirmek amacıyla kurulan ENA, zamanla sadece üst sosyal sınıflardan öğrenci aldığı gerekçesiyle eleştirilmeye başlandı.

Okulun mezunları arasında Macron ve selefi François Hollande ile Jacques Chirac dahil 4 Fransa cumhurbaşkanı ile şu anki başbakan Jean Castex ve selefi Edouard Philippe dahil 8 başbakan bulunuyor.

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