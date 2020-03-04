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Fransa'da emeklilik reformuna ilişkin gensoru önergeleri reddedildi

Fransa'da sağ ve sol partilerin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu hakkında Ulusal Meclis'e sundukları gensoru önergeleri reddedildi

Fransa'da emeklilik reformuna ilişkin gensoru önergeleri reddedildi
AA

Meclis'te, hükümeti reformu anayasanın 49-3. maddesi gereği, özel yetki kullanarak mecliste oylanmadan geçirme kararını eleştiren merkez sağ Cumhuriyetçiler Parti (LR),merkez sol Sosyalist Parti (PS),Komünist Parti (PCF) ve aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa Haraketi'nin (LFI) sunduğu gensoru önergeleri görüşüldü.

LR'nin sunduğu önerge 148 "evet" oyu alırken, PS, PCF ve LFI'nin birlikte verdiği önergeye 91 oy verildi. Böylece her iki önergenin "kabulü" için gerekli olan 289 sayısına ulaşılamadı.

LR Grup Başkanvekili Damien Abad, oylamadan önce yaptığı konuşmada hükümetin söz konusu kararın daha önce benzeri görülmemiş bir "fiyasko" olduğunu söyledi.

Paris başta olmak üzere ülke genelinde dün reforma karşı gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Edouard Philippe, cumartesi günü mecliste çoğunluk iktidar partisinde olmasına rağmen reformun oylanmadan geçirileceğini duyurmuştu.

- Emeklilik reformu ne öngörüyor?

Fransızların yüzde 75'inin geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istediği emeklilik reformu, memur ve işçi ayrımını ortadan kaldırmayı öngörüyor.

Reforma göre emeklilik sistemine tek bir düzen getirilecek, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıklar ve 42 emeklilik türü peyderpey kaldırılacak.

Emeklilik yaşının 62 olarak kalması ancak işçilerin tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışması öngörülen reforma göre, 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek.

Reformda, emeklilik maaşının çalışma süresince elde edilen puana göre hesaplanacağı belirtiliyor.

Ayrıca emeklilik maaşının en az 1000 avro olması öngörülen reformun 2022 itibarıyla uygulanması bekleniyor.

Hükümet, bu reformun Fransızların lehine olacağını, halk ise reformun uygulanması halinde emeklilik maaşının düşeceğini savunuyor.

- Reform tepkisi

Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı 5 Aralık'tan bu yana farklı günlerde yüzbinlerce kişinin katıldığı birçok gösteri düzenlenmişti. Sarı yeleklilerin eylemlerinde olduğu gibi reform karşıtı protestolarda da polisin gazetecilere ve eylemcilere uyguladığı şiddet tartışmalara neden olmuştu.

Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA foto muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir'in yanı sıra 2 gazeteci, polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı. Ayrıca gösterilerde 16'sı polis 36 kişi yaralanmış ve 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Reforma karşı yapılan grevler nedeniyle de ulaşım, sağlık ve kamu hizmetlerinde aksamalar yaşanmış, özellikle Paris'te günlük hayat felç olmuştu.

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