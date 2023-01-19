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Fransa'da emeklilik yaşını yükselten yasa tasarısına karşı büyük grev

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesini öngören yasa tasarısına karşı Fransızlar bugün greve çıkıyor.

Fransa'da emeklilik yaşını yükselten yasa tasarısına karşı büyük grev
BBC TÜRKÇE
Paris ve diğer kentlerde protesto gösterileri bekleniyor. Getty Images
Paris ve diğer kentlerde protesto gösterileri bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesini öngören yasa tasarısına karşı Fransızlar bugün greve çıkıyor.

Sendikalar, ülkede hayatı ciddi şekilde etkilemesi beklenen grevle, tasarının rafa kaldırılmasını hedefliyor.

Büyük kentlerde toplu taşıma sistemleri ve şehirler arası trenler büyük ölçüde duracak. Birçok okul kapanacak ve kamu hizmeti verilmeyecek.

Paris metrosunda yalnızca, sürücüsüz çalışan iki tren hattı olağan şekilde işleyecek. Orly Havaalanı'ndaki beş uçuştan biri iptal edildi.

Başkent ve diğer şehirlerde, on binlerce kişinin katılacağı büyük eylemler yapılması bekleniyor.

Ocak ayı başında Başbakan Elisabeth Borne tarafından kamuoyuna tanıtılan tasarıya göre, 2027'den itibaren Fransa'da emekli olabilmek için 42 yerine 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

Anketlere göre, emeklilik reformuna toplumun yüzde 68'i karşı.

"Hükümete yakın" olmakla eleştirilenler dahil tüm sendikalar, yasa tasarısına itiraz ediyor.

Komünist Parti lideri Fabien Roussel, "Perşembe günü Elysee Sarayı'nın duvarları titremeli" dedi.

Sendikalar emeklilik reformuna karşı birçok sektörde grev kararı aldı. Getty Images
Sendikalar emeklilik reformuna karşı birçok sektörde grev kararı aldı.

Parlamentoda çoğunluğa sahip olmayan Cumhurbaşkanı Macron'un partisi, yasa teklifini geçirebilmek için muhafazakar Cumhuriyetçi partiden en az 60 milletvekilinin desteğini arıyor.

Öte yandan prensipte emeklilik reformunu destekleyen Cumhuriyetçi partide bile Macron'un tasarısına karşı oy kullanabileceğini belirten milletvekilleri mevcut.

Parlamentodaki sürecin önümüzdeki haftalara yayılması beklenirken, sokaktaki muhalefetin Macron'un işini zorlaştırabileceği kaydediliyor. Zira toplu taşıma sistemleri, hastaneler ve okullarda grev nedeniyle yaşancak aksama, hükümeti zor duruma sokabilir.

Ülkedeki enflasyon ve enerji krizi, Macron'a yönelik muhalefetin temel gündemlerinden. 2018 yılı sonlarında ortaya çıkan Sarı Yelekliler hareketi hala hafızalarda.

Hükümet ise mevcut emeklilik sisteminin "felakete sürüklendiğini" söyleyerek reform planına destek arıyor. Bunun nedeni, çalışan nüfusun emeklilere oranının sürekli düşmesi.

Neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde resmi emeklilik yaşı zaman içerisinde yükseltildi.

İtalya ve Almanya'da emeklilik yaşı 67, İspanya'da 65, İngiltere'de ise 66.

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