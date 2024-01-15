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        Haberler Dünya Fransa'da hayvana eziyet davasında kediye 100 euro tazminat

        Fransa'da hayvana eziyet davasında kediye 100 euro tazminat

        Fransa'da mahkeme, sahibinin 'hayvana eziyet' suçlamasıyla yargılandığı davada eziyet gören kediye 100 euro tazminat ödemesine hükmetti. Kediyi eziyet ederek öldürdüğü itirafında bulunan sanık, 8 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı ve evcil hayvan sahibi olması yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:53 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:53
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        Hayvana eziyet davasında kediye tazminat
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        Le Parisien'in haberine göre Lille Ceza Mahkemesi, "Lanna" isimli kedinin Temmuz 2023'te çöp kutusunda ölü bulunmasının ardından sahibi hakkında "hayvana eziyet" suçlamasıyla açılan davada kararını verdi.

        Yaklaşık bir yaşındaki kediyi, otizmli çocuğunu tırmaladığı için eziyet ederek öldürdüğü itirafında bulunan sanık, 8 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı ve evcil hayvan sahibi olması yasaklandı.

        Öte yandan mahkeme, sembolik bir karara imza atarak eziyet gören kediye 100 euro tazminat ödenmesine hükmetti.

        Davaya taraf olan hayvan hakları savunucusu ve Nord Bölgesi Hayvanları Koruma Birliği Temsilcisi avukat Graziella Dode, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lille Ceza Mahkemesinin kararını duyurarak, bu kararı "hayvan haklarının gelişimi" yönünde atılan bir adım olarak değerlendirdi.

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        Mahkemenin Fransa'da ilk olma özelliğini taşıyan kararı, hayvanseverler tarafından memnuniyetle karşılandı.

        Poitiers Üniversitesi Hukuk Profesörü Fabien Macrhadier, 20 Minutes gazetesine mahkemenin "hayvanı bir kişi gibi değerlendirdiği" sembolik kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

        Prof. Macrhadier, bu kararla üreme ve tıbbi tedavi konularında hayvanlara uygulanan yöntemlerin de sorgulanmasının yolunun açıldığına işaret etti.

        Diğer yandan, haberde ölen kedi için belirlenen 100 euroluk tazminatın nereye ödeneceğine ilişkin bilgi verilmedi.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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