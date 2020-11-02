Fransa'da her 30 saniyede 1 kişi koronavirüs nedeniyle hastaneye yatıyor!

AA

Fransa Başbakanı Jean Castex, tepki çeken sokağa çıkma yasağıyla ve diğer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle ilgili, kamu televizyonu TF1’e açıklamalarda bulundu.

Halktan, özellikle esnaftan Kovid-19 tedbirlerine uymakta ısrarcı olmaları çağrısında bulunan Castex, hükümetin, tepkilere neden olan sokağa çıkma yasağı kapsamında alınan kararlardan geri adım atmayacağını ifade etti.

Castex, Avrupa'de ve Fransa'da Kovid-19 vaka sayısının oranında büyük artış yaşandığına dikkati çekerek "Salgından bu yana 37 bin vatandaşımızı kaybettik. Her 30 saniyede bir -içlerinde yaşlı olmayanlar da var- Kovid-19'a yakalanan 1 kişi hastanelik oluyor." diye konuştu.

Ülkede yoğun bakım ünitelerinin, gerekli adımlar atılmasa, 15 günde dolacağı uyarısında bulunan Castex, halihazırda yoğun bakım ünitesine bağlı 3 bin 600 kişi sayısının kasım ayı içerisinde 6 bin civarına çıkacağını kaydetti.

SON 24 SAATTE 46 BİNDEN FAZLA YENİ VAKA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 231 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 37 bin 19'a ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 46 bin 290 artışla 1 milyon 413 bin 915'e çıktı.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.