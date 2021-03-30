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Versailles Savcısı Pamela Tabardel, yaptığı açıklamada, bu davanın amacının kitlesel gözetim tehdidine karşı özel hayatların korunması olduğunu belirtti.

Fransız basınındaki haberlerde, IKEA Fransa hakkında aralarında sendikacıların bulunduğu yüzlerce çalışanına karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle 2 milyon avro para cezası istendiği kaydedildi.

Haberlerde, 2009-2012 döneminde yapılan bu casusluk faaliyetlerinin 400'e yakın kişinin hayatını etkilediği ifade edildi.

Basında, şirketin eski Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Louis Baillot hakkında "çalışanlara, iş başvurusu yapan kişileri gözetlemek için yasa dışı sistem kurma emri vermek" suçlamasıyla, 2 yılı tecilli olmak üzere, 3 yıl hapis cezası talep edildiği bilgisi paylaşıldı.