OpinionWay araştırma şirketinin, Europe 1 radyosu için yaptığı ankete göre, işverenlerin yüzde 72'si Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yürüttüğü siyasetten memnun olmadığını belirtiyor. Macron'un göreve geldiği Mayıs 2017'de işverenlerin yüzde 75'i Macron'dan memnundu.

Ankette, patronların yüzde 65'i sarı yeleklilere destek verdiklerini bildirdi.

Buna karşın işverenlerin yüzde 70'i sarı yeleklilerin protestolarının şirketlerin ekonomisini ciddi manada etkilediğini ifade etti. İşverenlerin yüzde 47'si ülke ekonomisinin kötüleştiğini düşünürken, yüzde 8'ine göre ise ülke ekonomisi iyiye gidiyor.

Anketin 6-12 Aralık'ta 604 işverenle yapıldığı aktarıldı.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanında hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

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