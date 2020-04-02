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Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 503'e yükseldi

Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 503'e yükseldi

Fransa
AA

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 136 artışla 59 bin 105'e ulaştığını açıkladı.

Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 6 bin 399'a çıktığını aktaran Salomon, tedavi olarak hastalığı atlatan kişi sayısının 12 bin 428'e yükseldiğini kaydetti.

Salomon, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 471 artarak 4 bin 503'e ulaştığını belirterek, yaşlı bakımevlerinde yaşamını yitirenlerin sayısının ise 884 olduğunu dile getirdi.

Yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin 5 binden 9 bine çıkarıldığı bilgisini paylaşan Salomon, hastanelerin yaşadığı kapasite sorunu nedeniyle bugüne kadar toplamda 439 kişinin başka hastanelere taşındığını bildirdi.

Son 24 saatteki rakamlarda vaka ve ölüm sayısında düne göre düşüş yaşandı.

4 ASKERDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ

Fransa Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Barkhane Operasyonu çerçevesinde Sahel bölgesinde görev yapan 4 askerde Kovid-19 tespit edildiği ve 3'ünün Fransa'ya getirildiği kaydedildi.

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