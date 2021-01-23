Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti

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HABERTURK.COM / AA

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 323 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 330 kişi hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı toplam can kaybı 72 bin 647'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 23 bin 292 artışla 3 milyon 11 bin 257'ye, günlük ortalama vaka sayısı 18 bin 364'e yükseldi.

2 bin 912'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 908 kişinin tedavisi sürerken hastanelerde bulunanların sayısı da artmaya devam ediyor.

İyileşenlerin sayısı 1284 artışla 215 bin 822'ye ulaşırken Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 963 bin 139'a çıktı.

FRANSA'NIN SALGINLA MÜCADELESİ

Kovid-19'la mücadele süreci Fransa devleti için sorunsuz geçmiyor.

Sağlık Bakanı Veran'ın aksine Çevre İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Djebbari'nin, 3 Ocak'ta "yaza kadar 26 milyon kişiye aşı yapılmasının hedeflendiğine" yönelik açıklaması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kızdırmıştı.

Bunun ardından Macron, Kovid-19 aşısı konusunda sadece Başbakan Castex, Bakanlar Veran ve Pannier-Runacher ile Hükümet Sözcüsü Attal'e açıklama yapma izni vermiş; diğer bakanların açıklama yapması halinde istifalarını beklediğini belirtmişti.