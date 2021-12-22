Fransa'da Kovid-19 vaka sayısında rekor artış 0:00 / 0:00

AA

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, ülkede son 24 saate yaklaşık 73 bin yeni vaka kaydedildiğini belirtti.

Attal, Kovid-19 vaka sayısının geçen haftaya göre yüzde 15 arttığını, vakalarının yüzde 20’sini kapsayan Omicron varyantının hızla yayıldığını kaydetti.

AA'nın haberine göre; virüsün daha çok 20-40 yaş grubundaki kişiler tarafından yayıldığı bilgisini paylaşan Attal, gençlerin virüsün yaşlılara bulaştırmasının önüne geçmek istediklerini ifade etti.

Attal, Fransız vatandaşlarına yaklaşan yeni yıl kutlamalarında tedbiri elden bırakmama çağrısında bulundu.

Sözcü Gabriel Attal, hükümetin Kovid-19'a karşı yeni tedbirleri içeren yasa tasarısını 27 Aralık’ta yapılacak olağanüstü Bakanlar Kuruluna sunacağını aktardı.

KOVİD-19’LA MÜCADELE İÇİN YENİ YASA TASARISI

Fransa'da, belirli mekanlara girişlerde zorunlu tutulan Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması, hazırlanan yeni yasa tasarısının kabul edilmesiyle yerini sadece aşı olanları kapsayan “aşı ruhsatı” uygulamasına bırakacak.

Öte yandan Fransa Halk Sağlığı Kurumundan açıklanan verilere göre, son 24 saatte 72 bin 832 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 212 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Hastanelerde Kovid-19 nedeniyle 3 bin 96’sı yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 76 kişi tedavi görüyor.