Ülkenin en önemli öğrenci sendikalarından Demokratik Lise Ulusal Sendika Birliğinin çağrısıyla binlerce lise öğrencisi, ülke genelinde eğitim sisteminde yapılan değişiklikleri protesto etmek için eylem yaptı.

"Kara salı" adı verilen eylemde, başkent Paris'in Saint-Michel meydanında toplanan yüzlerce öğrenci, kentin çeşitli sokaklarında yürüdü. Polis, öğrencilerin Eğitim Bakanlığının olduğu caddeye girmesine izin vermedi.

AA'nın haberine göre, Mantes-la-Jolie kentinde düzenlenen gösteride de öğrenciler, geçen haftaki eylemde polisin, diz çöktürerek ellerini bağladığı öğrencilerle dayanışma için bir süre diz çökerek elleri bağlı şekilde kaldı.

Toulouse'da öğretmenlerin de destek verdiği gösteriye yaklaşık bin 200 öğrenci katıldı. Eylemde polisin bir öğrenciyi dövdüğü belirtildi.

Rennes'de ise yaklaşık 600 öğrencinin katıldığı gösteride birçok çöp bidonu ateşe verildi.

Nantes kentindeki eylemde de öğrencilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. Polis, eylemcileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Eğitim Bakanlığının verilerine göre, eylemler nedeniyle ülkede 390 lisede eğitime tamamen ve 60 lisede ise kısmen ara verildi.

Bu arada öğrenci sendikası yaptığı açıklamada, geçen haftadan bu yana düzenlenen eylemlere rağmen Macron'un dün akşamki konuşmasında eğitim konusuna değinmemesinin üzüntü verici olduğunu belirtti.

GEÇEN HAFTADAN BERİ DEVAM EDİYOR

Öğrenciler, geçen haftadan bu yana Macron'un eğitim politikalarını protesto etmek için ülkenin birçok kentinde gösteriler yapıyor.

Ülke genelindeki gösteriler sırasında çıkan olaylarda 6 Aralık'ta 700'den fazla, 5 Aralık'ta da 32 lise öğrencisi gözaltına alınmıştı.

Mantes-la-Jolie'deki 6 Aralık'ta yapılan gösteride yaklaşık 70 polisin 146 lise öğrencisini diz üstü ve elleri bağlı şekilde tuttuğuna yönelik görüntüler sosyal medyaya yayılmıştı. Bunun üzerine Yvelines Valiliği görüntüleri paylaşanların bulunması için soruşturma başlatmıştı.

Lyon'da 15 yaşındaki öğrenci, geçen hafta Lyon'un Venissieux banliyösündeki Jacques-Brel lisesi önünde düzenlenen gösteride yaralanmasına neden olan polisi "isteyerek şiddete başvurduğu" gerekçesiyle şikayet etmişti. Öğrencinin sol gözünü kaybetme riskinin olduğu belirtilmişti.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Macron, sarı yeleklilerin protestolarına ilişkin dün akşam yaptığı açıklamada, şirketlere ek vergi yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını da duyurmuştu.

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