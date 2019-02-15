Fransa'da nakit para teslimat aracındaki 3 milyon euro ile kaçan adam gözaltına alındı

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Fransa'da 3 milyon euro nakit paranın bulunduğu teslimat aracıyla kayıplara karışan 28 yaşındaki Adrien Derbez adındaki şüpheli gözaltına alındı.
Ancak AFP haber ajansına göre araçtaki 1,5 milyon euro halen kayıp.
Pazatesi sabahı Fransa saatiyle 06:00 gibi üç kişiden oluşan bir ekip, özel bir şekilde korunan teslimat aracıyla Paris'in dışında bulunan Aubervilliers'teki Western Union şubesine para nakli yapmak için yola koyulmuştu.
Araçtaki iki çalışan gerekli miktarda parayı yanlarına alıp teslimatı gerçekleştirdikten sonra geri döndü. Ancak döndüklerine ne araç ne de üçüncü ekip arkadaşları Adrien Derbez ortalıktaydı.
Loomis adındaki nakit para nakil şirketinin beyaz kamyoneti, birkaç blok ötede kapıları açık ve para ortadan kaybolmuş bir halde bulundu. Ancak sürücünün nerede olduğuna dair bir iz yoktu.
Salı günü polis Derbez'in bulunması için bir arama başlattı ve şüphelinin fotoğraflarını dağıtarak görgü tanığı bulmaya çalıştı.
Aynı gün içinde Fransız polisi bir ihbarın üzerine Amiens şehrindeki bir eve baskın düzenledi.
Akşamüstü saatlerinde BFMTV televizyon kanalına göre Derbez bir pencereden banknotlarla dolu birkaç çanta ile kaçmaya çalışırken yakalandı.
Soruşturmanın parçası olarak üç kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgilenen savcı ele geçirilen yüksek miktarda paranın sayıldığını aktardı.
2009 yılında aynı şekilde bir güvenlik aracından 11,6 milyon euro çalan Fransız Toni Musulin, aynı yılın Kasım ayında yakalanmış ve hapiste dört yıl geçirmişti.
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