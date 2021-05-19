Aylar sonra açıldı: Macron başbakanla kafede! 0:00 / 0:00

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Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan önlemleri kademeli olarak gevşetilmeye başlandığı Fransa'da aylardır kapalı olan restoran ve kafeler yeniden hizmet vermeye başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex ise bir kafede görüntülendi. Ülkede koronavirüs vakalarının olumlu yönde ilerlediğini ifade eden Macron, tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini de ifade etti.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 19, 2021

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Macron, "İşte! Teraslar, müzeler, sinemalar, tiyatrolar. Yaşama sanatını oluşturan her şeyi yeniden keşfedelim. Sınırlara saygı göstererek" ifadelerini kullandı.

FRANSA'DA KADEMELİ NORMALLEŞME

Fransa'da Kovid-19 tedbirleri dört aşamada gevşetiliyor. 3 Mayıs'ta gündüz saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat yasağı kaldırılırken 19.00-06.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Ülkede aylardır kapalı olan restoran ve kafelerin terasları yeniden hizmet vermeye başladı. Mağazalar, müzeler, tiyatro salonları ve sinemalar da yeniden açılacak. Sokağa çıkma yasağının başlama saati 19.00’dan 21.00’e alınacak.

9 Haziran'dan itibaren sokağa çıkma yasağı 19.00 yerine 23.00'te başlayacak, kafe ve restoranların içinde hizmet verilmeye başlanacak, spor salonları yeniden açılacak.

30 Haziran'da da sokağa çıkma yasağı sona erecek. Kapalı veya açık alanda binden fazla katılımcının olduğu etkinlikler düzenlenebilecek.