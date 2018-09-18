Fransa’nın Tours şehrinde cumartesi günü saat: 18.30 sıralarında meydan gelen olayda, belediyede otobüs ve tramvay şöförü olarak çalışan Isparta'nın Yalvaç nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Ali Ünlü (38), bir AVM'nin önünde park tartışması sonrası 4 kişinin saldırısına uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Şehrin doğusundaki Saint-Pierre-des-Corps’ta Atlantis alışveriş merkezinin otoparkında yaşanan olayda, 38 yaşındaki Ünlü, aldığı darbelerle ağır yaralandı. Talihsiz adam daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, Ünlü'nün vahşice saldırıya uğradığını, birçok yumruk ve tekme darbelerine maruz kaldığını aktardı. Olayla ilgili konuşan Tours Savcısı da olayın park kavgası nedeniyle yaşandığını doğruladı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINDAN BAŞSAĞLIĞI

Olaydan sonra çalışma başlatan polis kavgaya karışan iki kişiyi yakaladı. Ancak diğer iki kişinin kaçtığı kaydedildi. Bazı Türk vatandaşları ise sosyal medyada yayınladıkları bir fotonun saldırganlardan birine ait olduğunu kaydederek paylaşılması çağrısında bulundu. Saldırı ilgili Centre-Val de Loire Bölge Başkan Yardımcısı Mohamed Moulay da açıklama yaptı. Başkan Yardımcısı Moulay, “Bu kötü olayı öğrenmiş bulunuyorum. Ali Ünlü’nün ailesi, yakınları ve arkadaşları ile Touraine Türk toplumuna başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİLER ÇOCUKLARA DA SALDIRMIŞ

Bu arada şüphelilerin, babalarını kurtarmaya çalışan çocuklara da saldırdığı ortaya çıktı. Gözüne yumruk darbesi alan Ünlü’nün 16 yaşındaki kızının da hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

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