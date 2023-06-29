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Fransa'da polisin 17 yaşındaki genci öldürmesi sonrası protestolar büyüyor: En az 77 kişi gözaltına alındı

Fransa’nın başkenti Paris’te 17 yaşındaki bir gencin trafik polisinin dur ihtarına uymamasının ardından öldürülmesi sonrası Salı günü başlayan gösteriler dün de sürdü. Paris'te polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı, en az 77 kişi gözaltına alındı. Gösteriler başka kentlere de yayıldı.

Fransa'da polisin 17 yaşındaki genci öldürmesi sonrası protestolar büyüyor: En az 77 kişi gözaltına alındı
BBC TÜRKÇE
Getty ImagesGetty Images

Fransa’nın başkenti Paris’te 17 yaşındaki bir gencin trafik polisinin dur ihtarına uymamasının ardından öldürülmesi sonrası Salı günü başlayan gösteriler dün de sürdü. Paris'te polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı, en az 77 kişi gözaltına alındı. Gösteriler başka kentlere de yayıldı.

En yoğun çatışmaların görüldüğü yer, adı Nahel M olarak açıklanan gencin öldürüldüğü, Paris'in batısındaki banliyölerden Nanterre oldu.

Göstericiler Nanterre'de polise molotof kokteyli attı, bir elektrik tesisini yaktı. Le Monde gazetesi, polisin Nanterre'den kısmen çekilmek zorunda kaldığını bildirdi.

Sosyal medyada yayılan videolarda araçların yakıldığı, dükkanların yağmalandığı görülüyor.

Paris'te birçok karakola molotof kokteyli atıldı.

Fransa'nın kuzeyindeki Lille kentinde de göstericiler polisle çatıştı. Şehrin banliyölerinden Mons-en-Barœul'de Belediye Meclisi binası tahrip edildi.

Ülkenin batısındaki Rennes şehrinde ise ellerindeki meşalelerle Nahel M için anma töreni düzenleyen 300 kadar kişi polis tarafından zorla uzaklaştırıldı.

AFPAFP

Nahel M'nin annesi Mounia, sosyal medyaya yayımladığı videoda, "Oğlum daha çocuktu. Annesine ihtiyacı vardı. Sabah beni öpmüş ve 'Seni seviyorum Anne' diyerek yola çıkmıştı" dedi ve ekledi:

"Bir saat sonra bana, birinin oğlumu vurduğunu söylediler. Ben şimdi ne yapmalıyım? O benim hayatımdı, her şeyimdi."

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda bir polis memuru, bir aracın sürücüsüne silah doğrulturken görülüyor. Bir silah sesi duyulmasından sonra da araç çarparak duruyor.

Göğsünden vurulan Nahel M, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Onu vurmakla suçlanan polis memuru, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Le Monde'a göre polis ilk ifadesinde, Nahel M'nin kendilerine zarar vermek amacıyla aracını üzerlerine sürdüğünü söyledi. Ancak, internette yayımlanan ve Fransız haber ajansı AFP'nin teyit ettiği görüntüler polisi yalanlıyor.

ReutersReuters

Nahel M'nin ölümüyle ilgili olarak iki ayrı soruşturma açıldı. Bir soruşturmada kamu görevlisinin cinayet işlemesi, diğerinde de sürücünün aracını durdurmaması ve bir polis memurunu öldürme girişiminde bulunduğu iddiası incelenecek.

Bir komşusu, Nahel M'nin ailesinin Cezayir asıllı olduğunu söyledi. Nahel M, Fransa'da bu yıl trafik polisinin dur ihtarına uymamasının ardından öldürülen ikinci kişi oldu. Fransa'da geçen yıl bu şekilde 13 kişi öldürülmüştü ve bu sayı bir rekordu.

Reuters haber ajansının araştırmasında, Fransa'da 2017'den bu yana bu şekilde öldürülenlerin çoğunu siyah ya da Arap oldukları tespit edilmişti.

İnsan hakları kuruluşları, Fransa'da 2017'de yasalarda yapılan bir değişiklikle, polisin silah kullanma yetkisinin artırıldığına dikkat çekiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey bir gencin ölümünü meşru kılmaz" dedi.

Adaletin tesisi için sükunet gerektiğini belirten Macron, "Genç Nahel'in ailesine, onlarla dayanışma içinde olduğumuzu söylemek ve milletimizin sevgisini iletmek istiyorum. Öldürülen bir gencimiz var. Bu açıklanamaz, affedilemez. Olay hızla yargıya intikal etti. Umarım adalet en kısa sürede yerini bulacak" diye konuştu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de, sosyal medyada paylaşılan videonun “şoke edici” olduğunu belirtti. Darmanin, Nahel M'nin ailesinin yasına saygı gösterilmesini istedi, polisin de suçu ispatlanana kadar masum olduğunu vurguladı.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunes ise polisin yaptıklarının “soru işaretleri yarattığını” kabul etti. Ancak Nunes polis memurunun da kendisini tehdit altında hissetmiş olabileceğini söyledi.

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