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Fransa'da salgının başından bu yana günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı

Fransa'da son 24 saatte 52 bin 10 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Fransa'da salgının başından bu yana günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
AA

Fransa'da son 24 saatte 52 bin 10 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

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