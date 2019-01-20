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Sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Priscillia Ludosky'nin çağrısıyla Fransa'nın başkenti Paris'in sembolleri arasında yer alan Eyfel Kulesi'nin önünde toplanan yüzlerce eylemci, yerel saatle 12.30'da Bastille Meydanı'na yürüyüşe geçti.
AA'nın haberine göre Hükümet ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar atan kadınlar, ekonomik koşulların iyileştirilmesi talebinde bulundu.
Senatör Esther Benbassa da gösteriye katılan kadınlar arasında yer aldı.
Ülkenin Sable kentinde de "sarı yelekli kadınlar" sokağa çıktı. Kentin merkezinde yürüyüş yapan göstericiler, polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde protestoculara karşı uyguladığı şiddete tepki gösterdi.
Bu arada, Fransa'nın İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, BFM TV televizyonunda sarı yeleklilerin dün ülke genelinde düzenlediği gösterilerde çıkan olaylarda 300 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Sarı yeleklilerin paylaştığı verilere göre dünkü gösterilere yaklaşık 147 bin kişi katıldı.
İçişleri Bakanlığı, dünkü gösterilere 7 bini Paris'te olmak üzere 84 bin kişi katıldığını açıklamıştı.
Ülkede akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak kasımda başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen eylemler, gösterilerin 10'uncu haftasında dün de devam etti.
Başkent Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan sarı yelekliler, yerel saatle 12.00'de İtalya Meydanı'na yürümüştü. Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar atıp polisin protestoculara karşı uyguladığı şiddete tepki göstermişti. Akşam saatlerinde tekrar Invalides Meydanı yakınlarına gelen göstericiler ile polis arasında gergin anlar yaşanmıştı. Polis, kendilerine taş ve şişe atan eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.
Paris'in yanı sıra Rouen, Caen, Toulouse, Rennes ve Lyon kentlerinde de düzenlenen gösterilerde polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşanmıştı.
PROTESTOLAR
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.
Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.
Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araç ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekmişti.
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