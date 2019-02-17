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Fransa'da başta başkent Paris olmak üzere çeşitli kentlerde yeniden sokağa çıkan sarı yelekliler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarını protesto etti.
Sarı yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarına karşı düzenlediği eylemler, 14'üncü haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.
Paris'te Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan eylemciler, kentte yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında polisle göstericiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Daha sonra sarı yelekli eylemciler Invalides Meydanı'na gelirken, polis, taş ve şişe atan eylemcilere biber gazı sıktı.
Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki gösteride 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Rouen kentinde düzenlenen eylemde ise arabasına saldıran göstericilerden kaçmaya çalışan sürücü, 3 kişiyi yaraladı. Sürücünün daha sonra polise teslim olduğu belirtildi.
Lyon'daki gösteride de protestocuların A7 otoyolunda yol kapatma eylemi yapması, trafikte aksamaların yaşanmasına neden oldu.
Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nantes, Strasbourg, Nice ve Saint-Etienne gibi kentlerde de eylemler düzenlendi.
İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülke çapındaki gösterilere Paris'te 3 bin olmak üzere 10 bin 200 kişi katıldı.
PROTESTOLAR
17 Kasım 2018'den bu yana devam eden gösteriler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.
Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400 kişi gözaltına alındı, 1796 kişi hapis cezasına çarptırıldı.
Protestolarda polisle eylemcilerin zaman zaman çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması ve polisin eylemcilere sert müdahalesi görülmüştü.
Gösteriler ülke ekonomisine devasa zarar verdi. Eylemler nedeniyle işsiz kalan kişi sayısı 72 bin 675'e yükselirken, bunun devlete maliyeti 38 milyon avro oldu. Eylemler nedeniyle mağaza, restoran ve alışveriş merkezlerinin uğradığı zarar 2 milyar avroyu geçerken, gıda sektörü yaklaşık 13 milyar avro zarar etmişti.
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