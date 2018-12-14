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Ulusal Meclis'te, hükümeti ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, sarı yeleklilerin protestolarının sebep olduğu "krizi" iyi yönetememekle suçlayan Sosyalist Parti (PS),aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketi (LFI) ve Fransa Komünist Partisi'nin (PCF) sunduğu gensoru önergesi görüşüldü.
577 milletvekilinden sadece 70'inin katıldığı oylamada "kabul" için gerekli olan 289 sayısına ulaşılamadı.
Önergede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un pazartesi akşamı sarı yeleklilere yönelik aldığı kararların yetersiz bulunduğu belirtildi.
"MACRON YENİ KARARLAR ALMAK İSTİYOR"
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Meclis'te yaptığı konuşmada Macron'un sarı yeleklilere yönelik birkaç karar aldığını ve yeni kararlar da almak istediklerini aktardı.
Bu arada, Fransız basınında yer alan haberlere göre, Avignon kentinde sarı yeleklilerin otoyol çıkışında yaptıkları blokaj eyleminde çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti.
PROTESTOLAR
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.
Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.
"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.
Gösterilerde şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 99 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.
MACRON'UN AÇIKLAMALARI
Macron, sarı yeleklilerin protestoları konusunda pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.
Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.
"Sarı yelekliler" ve Fransızların yarısından fazlası Macron'un bu açıklamalarını yetersiz bulmuştu.
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