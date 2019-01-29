Fransa'da silahlı çete, mahkemeye götürülen mahkumu kaçırdı

Saldırı, mahkum Tarascon'daki mahkeme binasına götürülürken düzenlendi.

Fransa'nın güneyinde silahlı bir çete, mahkemeye götürülen bir mahkumu polis minibüsünden kaçırdı.

Tarascon kentinde yaşanan olayda, çete üyeleri kadın gardiyanı yumruk atarak yere serdi ve polis minübüsüne ateş açtı.

Mahkum, 150 kilometre batıdaki Beziers hapishanesinden mahkemeye götürülüyordu ve silahlı soygun suçlamasıyla yargıç karşısına çıkacaktı.

Fransa'da geçen Temmuz ayında da Redoine Faid adlı bir gangster, kaçırılan bir helikopterle hapishaneden firar etmişti.

Faid üç ay sonra Paris'te yakalanmıştı.

Gardiyan Sendikası Temsilcisi Nicolas Burtz, son saldırıda, gardiyanların mahkeme binasının zilini çalmak için minibüsten indiği sırada silahlı çetenin saldırdığını söyledi.

Kadın gardiyan mahkumu serbest bırakmayı reddedince yumrukla yere serildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bir başka sendika temsilcisi Karim Terki, adı açıklanmayan mahkumun daha önce de firar etmeye çalıştığını belitti.

Terki "Yetkililer gerçekten safça davrandı. Mahkum, yeniden firar edebilmek için birkaç ay iyi çocuğu oynadı." dedi.

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