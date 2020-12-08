Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 366 can kaybı!

AA

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 366 kişi hayatını kaybetti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 411 artışla 2 milyon 295 bin 908'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 366 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 55 bin 521'e çıktı.

Hastanelerde 3 bin 198'i yoğun bakımda olmak üzere, 26 bin 365 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 699 artışla 170 bin 285'e ulaştı.

Öte yandan Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, salgın açısından kış aylarının zor geçeceğini belirterek, gelecek günlerde salgının seyrine göre tedbirlerde değişiklik yapabileceklerini söyledi.