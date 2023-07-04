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Fransa'da sular duruldu mu? Protestolar 6. gecesinde devam etti

27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar ülke çapında devam etti. Dün geceki protestolarda 17 kişi gözaltına alınırken bugüne kadar gözaltına alınanların sayısı 3 bini aştı

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AA / HABERTURK.COM
  • Fransa'da sular duruldu mu? Protestolar 6. gecesinde devam etti

    Fransa'da genç sürücünün polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerin 6. gecesinde de polisin eylemcilere müdahale etti.

     

     
  • Fransa'da sular duruldu mu? Protestolar 6. gecesinde devam etti

    Fransız basınındaki habere göre, Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerin 6. gecesinde başkent Paris civarında 17 kişi gözaltına alındı.
  • Fransa'da sular duruldu mu? Protestolar 6. gecesinde devam etti

    Dün açıklanan verilere göre, şu ana kadar en az 5 bin araç kundaklandı, bin bina hasar gördü veya ateşe verildi, 250 polis/jandarma karakolu saldırıya uğradı.

     
  • Fransa'da sular duruldu mu? Protestolar 6. gecesinde devam etti

    Gösterilerde bugüne kadar 700'den fazla kolluk kuvveti yaralandı, yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.
  • Fransa'da sular duruldu mu? Protestolar 6. gecesinde devam etti

    PROTESTOLARIN MALİYETİ 1 MİLYON AVROYU AŞTI 

    Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, protestoların 1 milyar avrodan fazla hasara yol açtığını belirtti.

     

     
  • Fransa'da sular duruldu mu? Protestolar 6. gecesinde devam etti

    De Bezieux, 200 dükkanın tamamen yağmalandığını, 300 banka bayisinin tamamen tahrip edildiğini ve tütün satan 250 dükkanın gösterilerden etkilendiğini kaydetti.
  • Fransa'da sular duruldu mu? Protestolar 6. gecesinde devam etti

    FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

    Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

     
  • Fransa'da sular duruldu mu? Protestolar 6. gecesinde devam etti

    Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

     
  • Fransa'da sular duruldu mu? Protestolar 6. gecesinde devam etti

     

    Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.
  • Fransa'da sular duruldu mu? Protestolar 6. gecesinde devam etti

    Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
  • Fransa'da sular duruldu mu? Protestolar 6. gecesinde devam etti

    POLİS ÖLEN GENCİN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

     

    Nanterre Savcılığı, genci öldüren polisin "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanacağını açıkladı.
  • Fransa'da sular duruldu mu? Protestolar 6. gecesinde devam etti

    Tutuklanan polis, avukatı Laurent-Franck Lienard aracılığıyla gencin ailesinden özür diledi.
  • Fransa'da sular duruldu mu? Protestolar 6. gecesinde devam etti

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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