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Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin üçüncüsü başladı

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı düzenlenen kitlesel grevlerin üçüncüsünün başlamasıyla ülkede birçok sektörde hizmetler sekteye uğradı.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin üçüncüsü başladı
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AA

Hükümet, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören reforma ilişkin yasa tasarısını Ulusal Mecliste görüşmeye devam ederken, Genel İş Sendikası (CGT) başta olmak üzere çok sayıda sendikanın katılımıyla bu reforma karşı üçüncü büyük grev başladı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte, enerji, ulaşım, rafineri ve tersane çalışanları dahil temel hizmet sektörlerinin çalışanları greve katıldı.

Ülke genelinde protestoların da olmasının beklendiği grevler kapsamında Fransa'nın ana enerji sağlayıcısı EDF'nin elektrik üretimi 2 bin 500 megavat düşürüldü.

Tren, metro ve otobüs seferlerinin büyük bir bölümü iptal edilirken, daha fazla aracın trafiğe çıkması nedeniyle yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC) havayolu şirketlerine, kontrolörlerin grevi nedeniyle Paris Havalimanı'ndaki 5 uçuştan birini iptal etmeleri çağrısı yaptı.

Diğer yandan ülke çapında öğretmen ve öğrenciler de destek için greve katıldı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bugünkü grev ve gösteriler nedeniyle 4 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 11 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini açıkladı.

TARTIŞMALI EMEKLİLİK REFORMU

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 ve 31 Ocak'ta milyonlarca insan grev ve protestolar düzenlemişti.

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