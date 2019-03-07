Fransa'nın Grenoble kentinde çalıntı olduğu tespit edilen motosikletle giden 17 yaşındaki Adam ve 19 yaşındaki Türk genci Fatih Karakuş'un ailesi ve sivil toplum kuruluşları, ölümlerden polisin sorumlu olduğunu iddia etti.

Aileler, çocukları için adalet isterken, birçok dernek ve sosyal medya kullanıcısı da ailelere destek verdi. Ayrımcılıkla Mücadele ve Feminizm Derneği, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden, "Adam ve Fatih, 17 ve 19 yaşlarında iki genç dün Grenoble'da polis tarafından kovalamaca sırasında öldürüldü" ifadesini paylaştı.



Aile ve birçok derneğin yapığı açıklamaya göre, edinilen bilgiye göre yakalanmamak için hızlanan iki genç otoyolda bir otobüsle çarpıştı. Otobüse çarpan motora bir de polis aracının çarparak gençlerin ölümüne sebep olunduğu ifade edildi.

Öte yandan otobüs şoförünün tanıklığının da polis ifadesi ile uyuştuğu öğrenildi. Ancak kentte çıkan polis karşıtı eylemler sebebiyle emniyet yetkilileri, kaza görüntülerinin paylaşılmasının durumu iyileştiremeyeceğini ifade ederek, tarafları sükunete davet etti.

Polisin kazada rolü olduğunu düşünen protestocuların eylemleri şiddete dönüştü, park halindeki otomobiller kundaklandı. Güvenlik güçleri kendilerine molotof kokteyli atan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile karşılık verdi.

Grenoble Savcısı Eric Vaillant, gençlerin plakasız bir motosikletle, kasksız ve yolcuları tehlikeye soktukları gerekçesiyle polisin takibine takıldığını açıkladı. Gençlerin polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıklarını belirten savcı, polis aracının motosiklete müdahale etmediğini aktardı.