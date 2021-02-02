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Fransa'da üniversite öğrencilerinin yeni mesaisi: Gıda yardımı kuyruğu

Fransa'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülke ekonomisini zora sokması üniversite öğrencilerin hayatında da etkisini göstermeye başladı.

Fransa'da üniversite öğrencilerinin yeni mesaisi: Gıda yardımı kuyruğu
AA

Hükümetin, üniversitelerde öğrencilere yemek ücretini 1 avroya düşürmesine rağmen ülkedeki hayat pahalılığı, yüksek kiralar ve işten çıkarılmalar öğrencileri geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktı.

Başkent Paris'te, gıda yardımı yapan derneklerin önünde bekleyen öğrencilerin oluşturduğu metrelerce kuyruk, son günlerin en göze çarpan sahnesi olmaya başladı.

Devletten yeterli yardımı alamayan ve Kovid-19 salgını nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan öğrenciler, neredeyse her gün soğuğa rağmen yaklaşık 7 kiloluk yardım paketini almak için saatlerce sıra bekliyor.

Dağıtım yerinde bazı öğrenciler ise müzik aletleriyle çaldıkları parçalarla kuyrukta bekleyenleri hareketlendirmeye ve neşelendirmeye çalışıyor.

Diğer yandan Müslümanların hedefe konulduğu yasa tasarısını gündeminden düşürmeyen hükümete, ekonomik sıkıntılara çare bulmak yerine suni gündemlerle hedef şaşırttığı eleştirileri yapılıyor.

- 25 yaş üstü öğrenciler burstan da faydalanamıyor

Paris'in 13. bölgesindeki Linkee yardım derneğinin önünde sıraya giren Cezayir asıllı 26 yaşındaki Sebaa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mühendis olduğunu, Sorbonne Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yaptığını söyledi.

Bir yandan eğitimine devam ederken diğer yandan çalıştığını belirten Sebaa, Kovid-19 salgının yol açtığı ekonomik darboğaz nedeniyle 6 ay önce işinden çıkarıldığını aktardı.

Sebaa, "Yaşım 25'i geçtiği için burs da alamıyorum. Benden yaşı küçük öğrenci arkadaşlarım da var, sadece 150 avro burs alıyorlar. Tabii bununla bir ay boyunca geçinmek imkansız." diyerek geçim endişesi nedeniyle ders çalışmaya zor fırsat bulduklarını söyledi.

Yaklaşık 2 ay sonra bir laboratuvarda staja başlaması gerektiğini anlatan Sebaa, staja başladığı takdirde ayda yaklaşık 500 avro kadar ödeme yapılmasını umduğunu, bununla hiç olmazsa kirasını ödemeye başlayacağını kaydetti.

- Hükümete suni gündemlerle insanları meşgul ettiği eleştirisi

Meksika'dan Fransa'ya üniversite öğrenimi için gelen Veronica, yarı zamanlı olarak bir restoranda çalıştığını ancak salgın döneminde işini kaybettiğini söyledi.

"Çalışırken biriktirdiğim para biteli iki ay oldu. Şu an zor geçiniyorum, benimle aynı durumda olan çok sayıda öğrenci tanıyorum." diyen Veronica, aldığı gıda paketi sayesinde birkaç gün de olsa aç kalmaktan kurtulacağını dile getirdi.

Veronica, hükümete "Fransa'daki gerçek sıkıntılara çözüm üretmeye odaklanmadığı, suni gündemlerle insanları meşgul ettiği" eleştirisinde bulunarak öğrencilerin yardım dernekleri sayesinde bu zorlu süreci atlatmaya çalıştığının altını çizdi.

Linkee Başkanı Julien Meimon da öğrencilere yardım amaçlı kurulan bir dernek olduklarını belirtti.

Yardımlardan faydalanmak için öğrenci kartını göstermenin yeterli olduğunu kaydeden Meimon, kolilerde patates, soğan, havuç gibi sebzelerin yanı sıra süt, yoğurt ve pasta türü ürünlerin bulunduğunu aktardı.

Meimon, öğrencilere temel gıda malzemelerinin yanında salgının etkilerinden korunmaları için hijyen kiti, maske ve havlu da verdiklerini dile getirdi.

Çalışanlarının gönüllü öğrencilerden oluştuğunu aktaran Meimon, haftanın belli günlerinde gıda dağıtımı yaptıklarını gün içerisinde 450'den fazla öğrencinin bu yardımlardan faydalandığı söyledi.

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