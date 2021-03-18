Fransa'da yabancı oyunculara seyahat yasağı: Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, milli maçlarda oynayabi

Fransa Profesyonel Futbol Liginden (LFP) yapılan açıklamada, kulüplerin, kadrolarında yer alan futbolcuları mart ayında AB dışında oynanacak milli takım maçlarına göndermeme kararı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, FIFA'nın 5 Şubat 2021 tarihli genelgesi ve Kovid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları hatırlatılarak, kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.

FIFA'nın söz konusu genelgesine göre, ülkeye girişte en az 5 gün zorunlu karantina uygulaması varsa kulüpler, futbolcularını milli takıma göndermeme hakkına sahip oluyor.

Fransa'nın aldığı bu karar sonrası ülkedeki Türk futbolcuların durumu da merak konusu oldu.

İstisna uygulanmaması durumunda, Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile Le Havre'de oynayan Umut Meraş, A Milli Futbol Takımı'na çağrılmaları halinde Türkiye'deki maçlara gelemeyecek.

Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 24 Mart'ta Hollanda'yı, 30 Mart'ta ise Letonya'yı konuk edecek.